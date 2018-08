Ljubljana, 23. avgusta - Zaradi sanacije železniškega prehoda bo v soboto za ves promet zaprta Litostrojska cesta med Goriško in Korotansko ulico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Obvoz bo urejen, mestni avtobusi na linijah 3, 3B in 18 pa bodo vozili po spremenjenih trasah.