Tonin: V čast in veselje mi je bilo voditi DZ

Ljubljana, 23. avgusta - Prvaku NSi Mateju Toninu, ki je danes odstopil s položaja predsednika DZ, je bilo vodenje DZ v čast in veselje. Kot je dejal, mu bosta pretekla meseca v spominu ostala kot neverjetna. Ob odhodu se je dotaknil nekaterih novosti, ki jih je predlagal v času mandata, tudi sprememb plač poslancev, in poudaril, da so bile te začrtane v okvirih proračuna.