Pri Cankarjevi založbi od Andruhoviča do Nerude

Ljubljana, 23. avgusta - Pri Cankarjevi založbi je izšlo delo Moskoviada ukrajinskega pisatelja Jurija Andruhoviča. Lanski dobitnik vilenice je v njej opisal razpadanje Sovjetske zveze in nacionalizem, ki je sledil. Založba je izdala tudi še neobjavljene pesmi Pabla Nerude, med novostmi pa sta tudi romana Poletne počitnice Nine Bussmann in Preiskovalec Dragana Velikića.