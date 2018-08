2TDK: Dodatne raziskave na trasi drugega tira ne predvidevajo dodatnih geoloških tveganj

Ljubljana, 23. avgusta - V sklopu pripravljalnih del za začetek gradnje drugega tira med Koprom in Divačo je konzorcij ustanov in podjetij izvedel dodatne geološke, geomehanske in geohidrološke raziskave na predvideni trasi, te pa niso pokazale na dodatna geološka tveganja, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK. Monitoring bo potekal tudi prihodnje leto.