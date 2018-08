London bo upošteval evropsko zakonodajo, če ne bo dogovora o brexitu

London, 23. avgusta - Britanski minister za brexit Dominic Raab je danes dejal, da bo London sprejel enostransko odločitev in spoštoval evropsko zakonodajo na nekaterih področjih, da bo lahko še naprej trgoval z Evropsko unijo. A to le v primeru, če Bruselj ne bo sodeloval in jim ne bo uspelo skleniti dogovora o brexitu, piše francoska tiskovna agencija AFP.