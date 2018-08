V DZ volitve podpredsednice DZ

Ljubljana, 23. avgusta - Poslanke in poslanci so končali z glasovanjem o kandidatki za podpredsednico DZ Tini Heferle, ki so jo na to mesto predlagale stranke bodoče koalicije in Levice. Volitve so bile tajne in so se končale pred nekaj minutami, rezultati pa bodo znani ob začetku nadaljevanja seje ob 12.10. Kandidatka bo izvoljena, če je zanjo glasovalo vsaj 46 poslancev.