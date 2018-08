Facebook po škandalu okoli Cambridge Analytica odstranil več kot 400 aplikacij

San Francisco, 23. avgusta - Pri družbenem omrežju Facebook so po škandalu okoli podjetja Cambridge Analytice, ki je zlorabilo osebne podatke uporabnikov, odkrili okoli 400 sumljivih aplikacij. Začasno so jih odstranili s svoje platforme, o dokončnem izbrisu oz. prepovedi pa bodo odločili po temeljitejši preiskavi, so danes sporočili iz podjetja.