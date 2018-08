V jugovzhodno in primorsko-notranjsko regijo 44 milijonov državnih in EU sredstev

Ljubljana, 23. avgusta - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek je danes s predstavniki razvojne regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske razvojne regije podpisal dopolnitvi dogovorov za regionalni razvoj. Dokumenta v regiji prinašata skoraj 29 milijonov oz. 15 milijonov evrov državnega in evropskega denarja.