Poslanci glasujejo še o drugem podpredsedniku DZ, tokrat iz opozicije

Ljubljana, 23. avgusta - DZ na tajnem glasovanju voli še drugega podpredsednika DZ, tokrat iz opozicije. SDS za podpredsednika predlaga dolgoletnega poslanca Jožeta Tanka, ki bo izvoljen, če bo zanj glasovala večina vseh poslank in poslancev. V okviru predstavitve stališč poslanskih skupin so mu podporo napovedali v SD, DeSUS in SNS, ostali stališč niso predstavili.