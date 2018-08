DZ začel z volitvami podpredsednice DZ

Ljubljana, 23. avgusta - Poslanke in poslanci so začeli z glasovanjem o kandidatki za podpredsednico DZ Tini Heferle, ki so jo na to mesto predlagale stranke bodoče koalicije in Levice. Volitve so tajne in bodo trajale do 11.55, sejo pa bodo predvidoma nadaljevali ob 12.10. Kandidatka bo izvoljena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslancev.