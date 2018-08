Od junija letalska povezava med Dubrovnikom in Philadephio

Zagreb, 26. avgusta - Hrvaška bo po 28 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z ZDA, potem ko je ameriška letalska družba American Airlines napovedala sezonske polete letal boeing 767-300 med Dubrovnikom in Philadephio od začetka junija do konca septembra 2019, so potrdili na dubrovniškem letališču. Hrvaški se obetajo tudi nove medcelinske letalske povezave.