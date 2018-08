Azijske borze ob novem poglavju ameriško-kitajskega trgovinskega spora neenotno

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 23. avgusta - Tečaji na osrednjih azijskih borzah se na dan, ko so si ZDA in Kitajska izmenjale nove carine v trgovinskem sporu, gibljejo neenotno. Ameriški in kitajski predstavniki so sicer v sredo začeli nove pogovore za umiritev napetosti, a za zdaj rezultatov še ni.