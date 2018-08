Blaž Rola že končal nastope na OP ZDA

New York, 23. avgusta - Slovenski teniški igralec Blaž Rola je že končal nastope na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam. Sedemindvajsetletni Rola, sicer 244. z lestvice ATP, je namreč v prvem krogu kvalifikacij za US Open po zgolj uri igre s 3:6 in 4:6 izgubil proti 20-letnemu Avstralcu Maxu Purcellu, 250. na lestvici ATP.