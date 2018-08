Marin zaradi škandala Fifa štiri leta za zapahe

Rio de Janeiro, 23. avgusta - Nekdanji predsednik brazilske nogometne zveze 86-letni Jose Maria Marin bo moral zaradi vpletenosti v škandal, ki je pred časom pretresal Mednarodno nogometno zvezo, štiri leta v zapor. Sodišče v New Yorku se je ob tem odločilo, da mora Marin plačati tudi 1,2 milijona dolarjev kazni, 3,3 milijona dolarjev pa je bilo Brazilcu že zaplenjenih,

Žirija na sodišču je že decembra potrdila mnenje tožilstva, da je nogometni funkcionar prejel podkupnine vsaj v višini 6,5 milijona dolarjev, poročajo agencije.

"Ravnanje gospodar Marina je zamajalo zaupanje javnosti v profesionalni nogomet," je ob obsodbi med drugim dejala sodnica in dodala, da je bil skupaj s svojimi pajdaši "rak športa, za katerega so trdili, da ga ljubijo".

Marin je bil v Švici in New Yorku priprt že 13 mesecev in je na ta način že odslužil del svoje kazni.

V sklopu korupcijskega škandala v Mednarodni nogometni zvezi sta bila januarja 2015 priprta tudi Paragvajec Juan Angel Napout in Manuel Burga iz Peruja. Prvi je bil zaradi korupcije obsojen in na kazen še čaka, drugega pa je sodišče oprostilo.