Na Ptuju o poeziji in življenjskem nazoru večplastnega Jureta Detele

Ptuj, 23. avgusta - Miklavž Komelj je več let preučeval literarno zapuščino Jureta Detele ter njegov celotni pesniški opus uredil v dveh knjigah, ki sta nedavno izšli pri Beletrini. O Detelovem ustvarjanju in tem, kako zelo poseben človek je bil - iz kletk v živalskem vrtu je denimo osvobajal živali - so spregovorili v sklopu Dnevov poezije in vina na Ptuju.