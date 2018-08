Vlagatelji pred trgovinskimi pogovori med ZDA in Kitajsko previdni; nafta dražja, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 22. avgusta - Vlagatelji na pomembnejših borzah v Evropi so bili danes večinoma previdni, njihove oči pa so uprte v Washington, kjer ameriški in kitajski predstavniki začenjajo prvi krog pogovorov za umiritev trgovinskih napetosti po dveh mesecih. Indeksi so tako končali blizu izhodišč. Nafta se je medtem občutneje podražila, tečaj evra pa se je zvišal.