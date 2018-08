Prodaja rabljenih nepremičnin v ZDA na dveletnem dnu

Washington, 22. avgusta - Prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin v ZDA je julija upadla že četrti mesec zapored in dosegla najnižjo raven v dveh letih, je objavilo ameriško nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov. Cene medtem ob pomanjkanju razpoložljivih nepremičnin rastejo že skoraj šest let in pol.