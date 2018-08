Vreme: Jasno, plohe bodo ponehale

Ljubljana, 22. avgusta - Pozno popoldne in zvečer bo precej jasno. Plohe bodo ponehale. Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, ponekod je lahko nekaj kratkotrajne jutranje megle ali zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.