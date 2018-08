Stopnja registrirane brezposelnosti junija pri 7,9 odstotka

Ljubljana, 22. avgusta - Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je junija dosegla 7,9 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot maja in 1,2 odstotne točke manj kot junija lani. Med moškimi je bila 7,1-odstotna, med ženskami pa 8,8-odstotna. Najvišja je bila v starostni skupini 60 let in več, in sicer 18,8-odstotna, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje.