V špansko eksklavo v Afriki vdrlo 115 migrantov

Madrid, 22. avgusta - V špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike je danes nasilno vdrlo 115 migrantov. Kot je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil tiskovni predstavnik tamkajšnjih oblasti, so migranti zgodaj davi preplezali šest metrov visoko dvojno ograjo med Ceuto in Marokom. Pri tem je bilo poškodovanih sedem policistov, ki so neuspešno skušali odvrniti migrante.