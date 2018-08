V prometni nesreči na Goriškem umrl kolesar

Nova Gorica, 22. avgusta - V Kromberku pri Novi Gorici se je danes ob 5.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 61-letni kolesar. V prometni nesreči sta bila udeležena 61-letni kolesar in 41-voznik kombija. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik kombija izven naselja Kromberk nepravilno prehiteval kolesarja in ga pri tem zadel.