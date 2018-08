Pri Literi štiri prozne novosti tujih avtorjev

Ljubljana, 22. avgusta - Založba Litera je v zbirki Babilon izdala štiri prozne novosti iz svetovne literature: izbor novel Kivader in druge novele slovaškega pisatelja Vita Staviarskega, prvenca švicarskih avtorjev Jonasa Lüscherja in Noemi Lerch, ki se predstavljata z romanoma Pomlad barbarov in Kmetica, ter roman nizozemskega pisatelja Tommyja Wieringe To so imena.