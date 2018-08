V Makedoniji sodijo obtoženim za vdor v parlament aprila lani

Skopje, 22. avgusta - Na sodišču v Skopju so danes začeli sojenje trideseterici, obtoženi vpletenosti v dogodke v makedonskem parlamentu 27. aprila lani, ko je prišlo do nasilnega vdora podpornikov stranke VMRO-DPMNE v parlament. Bremenijo jih terorističnega ogrožanja ustavnega reda in varnosti.