V Trnovo ponovno vabi Emonska promenada

Ljubljana, 23. avgusta - Ljubljansko Trnovo se bo zadnji avgustovski konec tedna tradicionalno spremenilo v Emonsko promenado, gledališče na prostem in ustvarjalno sprehajališče za otroke in odrasle. Obiskovalci si bodo lahko od danes do sobote ogledali 15 gledaliških, lutkovnih, akrobatskih in glasbenih dogodkov v izvedbi umetnikov iz šestih držav.