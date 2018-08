Nemškim kmetom zaradi suše 340 milijonov evrov pomoči

Berlin, 22. avgusta - Nemški kmetje, ki bodo zaradi hude suše letos ostali brez pomembnega deleža pridelka, lahko prvič po letu 2003 računajo na neposredno finančno pomoč zvezne vlade. Ta je danes napovedala, da bo za pomoč namenila do 340 milijonov evrov. Do sredstev bodo upravičeni vsi, ki so ostali brez najmanj 30 odstotkov povprečnega letnega pridelka.