Hrvaški policisti hudo pretepli moškega zaradi parkiranja

Zagreb/Reka, 22. avgusta - V kliničnem centru na Reki je na zdravljenju huje poškodovani 35-letnik, ki so ga v soboto vpričo soproge in štiriletnega otroka pretepli hrvaški policisti. Policisti in moški naj bi se v kraju Klana blizu mejnega prehoda Jelšane na meji s Slovenijo sprli zaradi parkiranja.