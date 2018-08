Novomeški policisti zasegli vozila nevarnim voznikom

Novo mesto, 22. avgusta - Novomeški policisti so v torek izsledili voznika, ki sta z nevarno vožnjo ogrožala sebe in druge udeležence v prometu. Eden je pod vplivom alkohola vozil z odprtim pokrovom motorja, eden pa obračal z ročno zavoro. Vozili so jima zasegli in o kršitvah seznanili sodišče, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.