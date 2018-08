Na Ljubljanski borzi uvodoma izstopata Gorenje in Krka

Ljubljana, 22. avgusta - Na Ljubljanski borzi današnje dopoldne poteka precej umirjeno. Več zanimanja so vlagatelji izkazali za delnice Gorenja in Krke, ob skromnem prometu pa so se za dobre tri odstotke podražile delnice Pozavarovalnice Sava. SBI TOP je bil okoli 11.15 malo pod izhodiščem.