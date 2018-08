Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za poslovanje v 2016 mnenje s pridržkom

Ljubljana, 22. avgusta - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2016 in ji izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim ji svetuje, da okrepi delovanje notranjih kontrol pri pripravi proračuna, izvedbi javnih naročil in dodeljevanju sredstev nepridobitnim organizacijam in ustanovam z javnim razpisom.