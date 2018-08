Honolulu, 22. avgusta - Havaji trepetajo pred izjemno močnim orkanom Lane, ki ga ocenjujejo kot orkan 5 kategorije s hitrostjo vetrov do 260 kilometrov na uro. Lane naj bi ameriško otoško zvezno državo dosegel danes in na območju vztrajal vsaj do sobote. Guverner David Ige je že izdal opozorilo pred naravno katastrofo.