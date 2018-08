Navijači so Crveno zvezdo spodbujali pred stadionom

Beograd, 22. avgusta - V torek so bile na sporedu prve tri uvodne tekme zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. PSV Eindhoven je na gostovanju pri Bate Borisovu prišel do pomembne zmage s 3:2, Benfica in Paok sta se razšla z 1:1, na tekmi med Crveno zvezdo in Salzburgom pa ni bilo ne gledalcev ne zadetkov.