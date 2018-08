V ladjedelniški skupini Uljanik zaposleni začenjajo stavko

Pulj/Reka, 22. avgusta - V največji hrvaški ladjedelniški skupini Uljanik se bo danes ob 7. uri začela stavka zaposlenih, tako v Uljaniku v Pulju kot ladjedelnici 3. maj na Reki. Za stavko so se odločili, ker jim vodstvo še ni izplačilo julijskih plač. Približno 4500 zaposlenih bo na svojih delovnih mestih v Pulju in na Reki stavkalo do izplačila plač.