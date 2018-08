Velika četverica spet skupaj, Serena naskakuje zgodovino

pripravil Žiga Bojc

New York, 23. avgusta - Stoosemintrideseto odprto prvenstvo ZDA bo zadnji grand slam z dvaintridesetimi nosilci - prihodnje leto bo na največjih turnirjih le šestnajst postavljenih igralcev -, in zadnji vrhunec sezone, ki se bo za moške končala novembra v Londonu, pri dekletih pa teden dni kasneje v Singapurju. Slovenijo bo v New Yorku zastopalo pet deklet in dva fanta.