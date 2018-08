Predsedniki petorčka potrdili kadrovski razrez, v prihodnjih dneh o njem še organi strank

Ljubljana, 21. avgusta - Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so danes potrdili dogovor o tem, kateri stranki v novi vladi pripada vodenje katerega ministrstva, so sporočili iz LMŠ. Kadrovski razrez bodo sicer obravnavali tudi organi strank. Generalni sekretarji omenjenih strank pa so danes govorili tudi o državnih sekretarjih na ministrstvih, a končnega dogovora še ni.