Ljubljana, 21. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti razcepu Malence ter na cestah Draženci-Ptuj ter Lesce-Bled na Bledu.