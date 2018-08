Župani občin sistema C pomurskega vodovoda zavračajo očitke ljutomerske občine

Ljutomer, 21. avgusta - Sedem županov občin sistema C pomurskega vodovoda in javno podjetje Prlekija zavračajo očitke, da je njihova tožba občine Ljutomer in njene županje Olge Karba za tri milijone evrov neupravičena. Karbova naj bi namreč po njihovem mnenju sistematično zavračala upoštevanje in izvajanje sklenjenih dogovorov, kohezijskih zavez in veljavnih predpisov.