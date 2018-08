Slovenke v Belgiji za neposredno uvrstitev na EP

Antwerpen, 21. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v sredo v Antwerpnu odigrala tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Po pomembnih zmagah nad Izraelom in Islandijo se bo srečala z Belgijkami, sicer prvimi favoritinjami skupine, ki so doslej prav tako še neporažene, tako Islandke kot Izraelke so premagale še bolj prepričljivo kot Slovenke.