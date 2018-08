Do petka za ves promet zaprt osrednji del Slovenske ceste

Ljubljana, 21. avgusta - Zaradi prenove vozišča bo od srede popoldne do predvidoma petka Slovenska cesta za ves promet zaprta na odseku med Dvorakovo in Šubičevo ulico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol). Prav tako do začetka septembra ostaja zaprta Tavčarjeva ulica na odseku med Slovensko cesto in Cigaletovo ulico.