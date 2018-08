Babiša izžvižgali na slovesnosti ob obletnici zatrtja praške pomladi

Praga, 21. avgusta - Udeleženci slovesnosti ob 50. obletnici zatrtja praške pomladi v središču češke prestolnice so danes izžvižgali premiera Andreja Babiša. Protestniki so preglasili njegov govor in vzklikali sramota. Vodja populistične stranke Ano je bil namreč nekoč član češkoslovaške komunistične partije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.