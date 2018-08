Na visokošolskih zavodih v drugem prijavnem roku še 7332 vpisnih mest

Ljubljana, 21. avgusta - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo seznam prostih mest na visokošolskih zavodih, kjer se bo v sredo začel drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe v novem študijskem letu. Potekal bo do 29. avgusta. V prvem prijavnem roku je bilo na 17.399 razpisanih mest sprejetih 11.119 kandidatov.