Število oddanih vlog za registracijo znamke EU v porastu

Alicante, 25. avgusta - Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je med letoma 2010 in 2017 prejel več kot 956.000 vlog za registracijo znamke EU. Povprečna letna stopnja rasti je bila v tem obdobju 5,9-odstotna, skupno pa 49-odstotna. Največ vlog so vložile Nemčija, ZDA in Velika Britanija, je razvidno iz poročila EUIPO.