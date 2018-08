Ajdovski Incom v zadnjih letih 20 milijonov evrov za investicije

Ajdovščina, 25. avgusta - Podjetje za proizvodnjo sladoleda in zamrznjenih izdelkov Incom iz Ajdovščine je od leta 2014 za naložbe namenilo več kot 20 milijonov evrov. Sedaj končujejo z 12,5 milijona evrov vredno investicijo v nove proizvodne zmogljivosti in tehnološko-razvojni center, ki bo zaključen do konca leta.