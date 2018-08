V Ikei na Hrvaškem v štirih letih sedem milijonov obiskovalcev

Zagreb, 25. avgusta - Švedski pohištveni velikan Ikea je v štirih letih, kar je prisoten na Hrvaškem, v nakupovalnem središču pri Zagrebu sprejel več kot sedem milijonov obiskovalcev. Ti so v tem času najbolj kupovali sklede, krožnike, žarnice, mizice, stole, vzglavnike in kozarce, so ob četrti obletnici zagrebške trgovine zapisali v Ikei.