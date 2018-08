Iz trgovine ukradel za 100.000 evrov tobačnih izdelkov

Murska Sobota, 21. avgusta - Neznani storilec je v času od sobote opoldne do ponedeljka zjutraj vlomil v trgovino na Noršinski ulici v Murski Soboti in iz njenega skladišča ukradel večjo količino različnih tobačnih izdelkov različnih znamk. Po popisu ocenjena materialna škoda znaša okoli 100.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.