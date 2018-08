V soboto na Bledu že 8. dobrodelni golfski turnir Anžeta Kopitarja

Ljubljana, 21. avgusta - To soboto bo na Bledu že osmi dobrodelni golfski turnir na tradicionalni lokaciji igrišča Royal Bled, ki ga skupaj organizirata slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar in podjetnik Joc Pečečnik. Do danes so na teh turnirjih skupaj v dobrodelne namene zbrali 329.361 evrov.