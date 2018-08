Williamsova na US Open v novi opravi

New York, 21. avgusta - Onstran Atlantika se bo prihodnji teden začel zadnji teniški turnir za grand slam v sezoni. Lanski kroni zmagovalcev odprtega prvenstva ZDA v New Yorku bosta branila Španec Rafael Nadal in Američanka Sloane Stephens. Veliko medijske pozornosti je deležna Serena Williams, ki bo na igriščih OP ZDA plenila poglede z novo črno-belo opravo.