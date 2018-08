Delo: Vprašanja o mostu (21. 8.)

Ljubljana, 21. avgusta - Stari Rimljani so zapustili Italiji najbolj edinstveno mrežo cest in akvaduktov v zgodovini, barbari so jih zatem uničili, za nekdanjo civilizacijo je bil gost raster cest to, kar je za nas internet. Današnja Italija se kaže kot tako rekoč zaostala država, v današnjem Delu piše Saša Vidmajer.