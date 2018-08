Azijske borze pozdravljajo skorajšnje nove pogovore med ZDA in Kitajsko

Tokio, 21. avgusta - Sveži trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko, ki bodo v Washingtonu potekali v sredo in četrtek, so večinoma vnesli optimizem na azijske borze. V Tokiu se je indeks Nikkei 225 kljub močnemu jenu ob koncu dneva dvignil za 0,09 odstotka. Krepijo se tudi tečaji delnic na Kitajskem in v Hongkongu.