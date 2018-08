Novogoriško sodišče oprostilo kubanske plesalce plačila kazni

Bovec/Nova Gorica, 20. avgusta - Kubanske plesalce, ki so v petek nastopili v Bovcu in so jim novogoriški policisti izrekli globo, ker s seboj niso imeli dokumentov, je novogoriško sodišče oprostilo plačila kazni, je v pozdravnem nagovoru na drugem festivalskem večeru v Bovcu povedal župan Valter Mlekuž.