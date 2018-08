V Pragi z demonstracijami obeležili obletnico zatrtja praške pomladi

Praga, 20. avgusta - Pred ruskim veleposlaništvom v Pragi se je nocoj zbralo več sto ljudi, ki so s protesti obeležili 50. obletnico sovjetskega nasilnega zatrtja praške pomladi. Demonstranti so nosili zastave Ukrajine, zveze Nato in Evropske unije ter transparente z napisi Okupatorji niso bratje. Prižgali so tudi sveče za žrtve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.